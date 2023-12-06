Мишустин впервые приехал на выставку-форум "Россия"

Премьер-министр выступит в лектории Российского общества "Знание" на тему "Создаем будущее сегодня"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин впервые посещает выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где представлены главные достижения страны в разных сферах.

В лектории Российского общества "Знание" Мишустин выступит на тему "Создаем будущее сегодня". Также он осмотрит выставку проектов, призванных способствовать самореализации детей и молодежи.

Международная выставка-форум "Россия" - первое событие такого масштаба с советских времен. Она открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля.

На форуме с первого дня работает Координационный центр правительства. В течение полугода в нем организуют совещания, круглые столы, хакатоны, лекции с участием вице-премьеров, министров, представителей регионов, экспертов. Кроме того, павильон позволяет посетителям больше узнать о работе кабмина и органов власти в целом.

Двумя днями ранее выставку-форум впервые посетил президент РФ Владимир Путин. Как рассказывал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства живо интересовался павильонами и остался доволен экспозицией.

На выставке представлены все регионы России. Отдельные павильоны здесь есть у "Сбера", ВЭБ.РФ, "Газпрома", VK, "Роснефти", "Сибура". Также работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ. Проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.