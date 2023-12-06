В Оренбургской области за 5 лет построили и отремонтировали 3,5 тыс. км дорог

По словам главы региона Дениса Паслера, международный автомобильный трафик в 2023 году вырос на 72%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. км дорог построили и отремонтировали в Оренбургской области за последние 5 лет благодаря нацпроектам и региональным программам. Об этом на церемонии открытия дня региона на Международной выставке-форуме "Россия" сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"За последние 5 лет благодаря нацпроектам и региональным программам мы построили и отремонтировали 3,5 тыс. км федеральных, региональных и муниципальных дорог. В прошлом году мы начали масштабную работу по мостам и путепроводам. В норматив приведено более 20 мостовых сооружений", - сказал Паслер.

По словам главы региона, также проводится реконструкция пунктов пропуска на российско-казахстанской границе. Международный автомобильный трафик, как отметил губернатор, в этом году увеличился на 72%.

Паслер напомнил, что в 2022 году в регионе завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, которая не обновлялась больше 20 лет. Началось строительство нового терминала международного аэропорта имени Ю.А. Гагарина. "Это будет ультрасовременный транспортный хаб. Кроме технологичности и удобства для пассажиров, он станет украшением региона: с высоты терминал будет выглядеть как большой светящийся оренбургский платок", - добавил он.

Губернатор также рассказал, что в регионе повышают уровень доступности железнодорожного транспорта. Например, в этом году начал работать сезонный туристический поезд Оренбург - Соль-Илецк, в прошлом году запустили скоростные поезда Орск - Оренбург, Уфа - Абдулино, Уфа - Оренбург. Паслер добавил, что в планах на ближайшие три года - полностью заменить локомотивный парк.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.