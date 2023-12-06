Мишустин считает самыми важными научные открытия Перельмана и Никитина

Премьер заметил, что за каждым открытием стоит не только гений ученого, но и его учителя, а также труд коллектива

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что считает самыми значимыми открытиями отечественных ученых доказательство гипотезы Пуанкаре, получение графена и разработку механизма хранения информации в ДНК.

После лекции по проекту "Знание. Лекторий" председателя правительства попросили рассказать, какие работы ученых произвели на него наиболее сильное впечатление. В первую очередь глава кабинета министров назвал работу российского математика Григория Перельмана, доказавшего важную теорему, которая была известна как гипотеза Пуанкаре. "Это, как считается, одна из семи самых великих задач тысячелетия. Единственная решенная на данный момент из них", - отметил Мишустин.

Он пояснил, что суть решения в том, что "любой компактный трехмерный объект можно трансформировать в сферу". "Это очень серьезная работа, [она] повлияет на понимание устройства Вселенной, на теорию большого взрыва, на очень-очень многие вещи", - уверен премьер-министр.

Другой наиболее значимой научной работой он считает открытие графена - двухмерной формы углерода. Председатель правительства напомнил, что авторами являются Андрей Гейм и Константин Новоселов, получившие Нобелевскую премию по физике за 2010 год и начинавшие работу в научном центре в подмосковной Черноголовке. "Графен - это вещество из чистого углерода, самый тонкий и самый прочный материал на сегодняшний день на Земле, тверже алмаза, толщиной примерно в 300 тыс. раз меньше, чем лист бумаги. А еще он очень гибкий, прекрасно проводит электрический ток", - объяснил Мишустин, добавив, что свойства графена создают предпосылки для "настоящей революции".

Глава кабинета министров назвал еще одного российского ученого - молодого специалиста из Физтеха Максима Никитина, который открыл фундаментальный механизм хранения информации в ДНК. "Раньше считалось, что ДНК хранит и обрабатывает данные за счет структуры двойной спирали. Но оказалось, что такие процессы описаны далеко не полностью. И результаты исследования Максима могут быть ключом к познанию человечеством самых разных процессов, включая неразгаданные тайны генетики, сложных заболеваний, механизмы старения, вопросы возникновения жизни на планете Земля, ее эволюции", - подчеркнул Мишустин.

При этом премьер заметил, что за каждым таким открытием стоит не только гений ученого. "Что-то его на это вдохновило. У него были учителя. Это всегда труд коллектива", - полагает председатель правительства.