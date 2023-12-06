Мишустин признался, что министры волнуются перед выступлениями на "Знании"

Премьер сам побеседовал 6 декабря со студентами и школьниками в лектории "Знания" на выставке-форуме "Россия", а после этого осмотрел экспозицию проектов, призванных способствовать самореализации детей и молодежи

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин признался, что министры и вице-премьеры волнуются, когда готовятся выступать перед молодежью с лекциями на площадке общества "Знание".

Он сам побеседовал 6 декабря со студентами и школьниками в лектории "Знания" на выставке-форуме "Россия", а после этого осмотрел экспозицию проектов, призванных способствовать самореализации детей и молодежи.

"Хочу вас поблагодарить за профессиональнейшую, активную и эффективную работу, - сказал Мишустин по итогам осмотра. - Если честно, члены правительства волнуются, переживают, когда готовятся к лекциям общества "Знание".

Премьер обратил внимание, что российская молодежь - "непростая аудитория, требовательная". "Она хочет, чтобы с ней были честны, чтобы мы говорили о развитии страны откровенно. Чтобы мы говорили о перспективах, которые есть для них", - отметил он.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" является первым событием такого масштаба с советских времен. Она продлится до 12 апреля. Задача мероприятия - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству.

Отдельные павильоны здесь есть у "Сбера", ВЭБ.РФ, "Газпрома", VK, "Роснефти", "Сибура". Также работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ. Помимо выставки проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.