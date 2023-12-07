В Хакасии ограничили движения автобусов по двум дорогам

Причиной стал гололед

ТАСС, 7 декабря. Движение пассажирских автобусов ограничили на автодорогах Аскиз - Абакан и Абакан - Бея в Хакасии из-за гололеда. Об этом говорится в сообщении ГИБДД Хакасии.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в Хакасии ограничен выпуск пассажирского транспорта на автодороге Аскиз - Абаза и Абакан - Бея", - говорится в сообщении ведомства. В ГИБДД добавили, что движение ограничено из-за гололеда.

В среду в республике из-за снегопада и гололеда ограничивали движение автобусов дороги от Абакана до Ак-Довурака в Туве и трассу Белый Яр - Бея-Аскиз. Как уточнили ТАСС в автоинспекции, сейчас эти дороги открыты.

По данным Гидрометцентра, на 07:00 (03:00 мск) в Абакане минус 12 градусов, за последние 24 часа выпало менее 0,1 мм.