Около 300 человек ожидают вылета из Новокузнецка

Задержки рейсов составляют до 15 часов

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Задержка авиарейсов из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга в Новокузнецк, а также в обратном направлении в отдельных случаях превышает 15 часов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылета ожидают около 300 человек.

"Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Новокузнецк им. Б. В. Волынова объявлена задержка выполнения рейсов авиакомпаний "Сибирь", "Аэрофлот", Red Wings, "Северный ветер" в города Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Новосибирск продолжительностью более 15 часов", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что вылета ожидают около 300 человек.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. "Готовы встречать задержанные по метеоусловиям самолеты. Следите за расписанием рейсов на табло и за информацией от авиакомпаний", - сообщили в аэропорту.

По данным онлайн-табло, задержаны пять рейсов в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москву и в обратном направлении. Также отменен рейс в Новосибирск. В пресс-службе аэропорта уточнили ТАСС, что пассажиры отмененного рейса вылетят в Новокузнецк на одном из других самолетов, который был вынужден сесть на запасном аэродроме в Новосибирске из-за непогоды в Новокузнецке.

Утром 7 декабря в аэропорту Новокузнецка не смогли приземлиться самолеты из-за плохого сцепления на искусственной взлетно-посадочной полосе из-за резкого похолодания. Задерживались рейсы авиакомпаний "Сибирь" (Домодедово, Новосибирск), Red Wings (Екатеринбург), "Аэрофлот" (Шереметьево) и "Северный ветер" (Санкт-Петербург).

Об аэропорте и курорте

На территории горнолыжного курорта "Шерегеш" 18 ноября открылся зимний сезон. Туристы из других регионов прилетают в аэропорт Новокузнецка в 180 км от курорта, а затем добираются до горнолыжного комплекса на электричке или автобусе. В настоящее время проект строительства аэропорта в Шерегеша проходит госэкспертизу, ожидается, что собственный аэропорт повысит туристическую привлекательность курорта и разгрузит аэропорт Новокузнецка.