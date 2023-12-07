В Думу внесли законопроект о запрете треш-стримов

Документ предусматривает, что распространение фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению таких деяний будет основанием для включения в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, запрещающий распространение фото- и видеоматериалов с изображением жестокости, в том числе так называемые треш-стримы, а также обязывающий соцсети вести мониторинг и выявлять такие материалы. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

Согласно тексту законопроекта, который имеется в распоряжении ТАСС, распространение фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний будет основанием для включения в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России.

Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В частности, статья закона об особенностях распространения информации в социальных сетях обязывает их осуществлять мониторинг с целью выявления таких фото- и видеоматериалов. Кроме того, поправками в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", такие материалы относятся к информации, запрещенной для распространения среди детей.

Авторами законопроекта выступили в том числе глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Ирина Рукавишникова, вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова, Петр Толстой, Борис Чернышов, Ирина Яровая, главы думских комитетов по информполитике и по молодежной политике Александр Хинштейн и Артем Метелев.

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