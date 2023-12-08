Нетаньяху по случаю Хануки зажег у Стены Плача первую свечу

Во время церемонии премьер Израиля провел параллель между историей праздника и текущими событиями в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Израильтяне в четверг вечером начали отмечать Хануку - праздник свечей и света. Он начинается на 25-й день месяца кислев по иудейскому календарю, отсчитывающему сутки от заката до заката, и длится восемь дней.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с супругой Сарой зажег в этот вечер первую свечу у Стены Плача в Иерусалиме, сообщила канцелярия главы правительства.

Зажигая первую свечу на ханукии у Стены Плача, Нетаньяху провел параллель между историей праздника и текущими событиями, связанными с военной операцией Израиля в секторе Газа. "Сегодня мы, маккавеи современности, сражаемся против сил зла, которые приходят, чтобы стереть с лица земли еврейский народ и его государство. Мы проявляем ту же решимость, ту же храбрость, ту же жертвенность", - заявил премьер, слова которого распространила канцелярия.

Первую свечу в честь Хануки зажгли в этот вечер и израильские военнослужащие в секторе Газа, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. "Этим вечером мы отмечаем два месяца с начала войны (с 7 октября) и зажигаем первую свечу Хануки. Первую свечу зажгли солдаты Армии обороны Израиля в секторе Газа, а также на всех границах страны. Дни Хануки символизируют отвагу и победу нашего народа", - заявил он на брифинге.