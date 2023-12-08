Проекты о запрете треш-стримов могут быть приняты в весеннюю сессию

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова считает, что введение ответственности за треш-стримы предотвратит распространение деструктивного контента в Сети

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пакет законопроектов, запрещающих так называемые треш-стримы, когда в прямом эфире в интернете транслируются сцены жестокости, и устанавливающих административную и уголовную ответственность за их распространение, могут быть приняты в весеннюю сессию. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"В ходе треш-стримов демонстрируются правонарушения, а иногда и преступления, совершаемые с особым цинизмом. Это недопустимо. Принятие законопроектов об установлении ответственности за ведение треш-стримов планируется к принятию в весеннюю сессию (продлится с января до конца июля - прим. ТАСС)", - сказала сенатор, один из авторов законопроектов.

По ее мнению, введение ответственности за треш-стримы предотвратит распространение деструктивного контента в Сети. "Согласно социологическим исследованиям, более 78% россиян считают треш-стримы опасным контентом и согласны с необходимостью его блокировки. Поэтому законопроектом предлагается включать эти материалы в реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную к распространению информацию", - отметила Рукавишникова.

Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов, направленных на борьбу с так называемыми треш-стримами. С этой целью предлагается внести изменения в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Поправками устанавливается запрет на распространение в интернете фото- и видеоматериалов с изображением жестокости и призывам к их совершению, а также обязанность социальных сетей мониторить и выявлять такой контент. Таким образом, вводится запрет на распространение онлайн-трансляций, в ходе которых совершаются деяния, сопровождаемые садизмом, жестокостью и издевательством.

Также в пакет законопроектов входят поправки в КоАП РФ, предусматривающие введение административных штрафов за распространение треш-стримов в размере от 200 до 600 тыс. рублей для граждан и от 300 до 700 тыс. рублей для должностных лиц. Дополнительно предусматривается конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Исключение составит контент, имеющий отношение к науке или искусству, а также используемый в образовательных целях.

Кроме того, согласно поправкам в УК РФ, предлагается сделать публичную демонстрацию совершения преступления отягчающим обстоятельством. Ужесточается наказание за совершение преступлений, наиболее часто встречающихся в треш-стримах, среди которых убийство или угроза убийством, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, а также похищение, истязание или побои.