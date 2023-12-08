В Якутске продлили карантин для 1-8-х классов из-за заболеваемости гриппом

С 27 ноября по 3 декабря по республике зарегистрировано более 20 тыс. случаев ОРВИ

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Карантин, введенный в Якутске с 28 ноября по 8 декабря для школьников 1-8-х классов, продлили до 13 декабря. Об этом сообщила начальник управления образования Якутска Мария Петрова.

"Карантин продлен до 13 декабря включительно - решение комиссии с участием РПН (Роспотребнадзора- прим. ТАСС) и Минздрава. Есть снижение уровня заболеваемости ОРВИ, но грипп пока активен. Поэтому просим всех заниматься профилактикой, беречь свое здоровье в преддверии новогодних детских мероприятий, которые очень хочется провести", - написала Петрова во "ВКонтакте".

Дистанционное обучение было введено из-за роста заболеваемости ОРВИ. Ученики старших классов продолжали учебу в очном формате с рекомендацией масочного режима. За 48-ю неделю (с 27 ноября по 3 декабря 2023 года) в целом по республике зарегистрировано более 20 тыс. случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога заболеваемости по совокупному населению в 2,8 раза с превышением эпидемических порогов заболеваемости среди всех возрастных групп.