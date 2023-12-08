В ЕС зафиксировали рост заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем

Это указывает на тревожные тенденции и серьезные последствия для общественного здравоохранения, считают в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Резкий рост зарегистрированных случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП), - хламидиоза, гонореи и венерической лимфогранулемы (ЛГВ), - отмечен в 28 странах Европейского союза/Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ), согласно серии докладов, опубликованных Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Это указывает на тревожные тенденции и серьезные последствия для общественного здравоохранения, говорится в пресс-релизе организации.

"Этот рост аналогичен увеличению числа случаев сифилиса, о которых ранее сообщал ECDC, и иллюстрирует 10-летнюю тенденцию роста заболеваемости ИППП по всей Европе, несмотря на снижение числа случаев во время пандемии COVID-19, вероятно, из-за изменений в доступе к тестированию и уменьшение социального общения", - говорится в сообщении.

Только в 2021 году было зарегистрировано 46 728 подтвержденных случаев гонореи, что превысило уровень до пандемии COVID-19. Более половины из них приходится на долю мужчин, практикующих однополую связь. Особую озабоченность у экспертов здесь вызывает устойчивость к противомикробным препаратам (УПП), в частности к двум антибиотикам - азитромицину и ципрофлоксацину.

В отчете о хламидиозе отмечена аналогичная картина с ростом заболеваемости в период с 2012 по 2019 год, снижением в 2020 году, вероятно, из-за пандемии, и новый рост в 2021 году. "Показатели заболеваемости по-прежнему остаются самыми высокими среди молодых взрослых гетеросексуальных женщин. Гендерные различия в тестировании на хламидиоз, при котором больше всего тестирования проходят молодые женщины, означают, что хламидиоз может быть недостаточно диагностирован среди мужчин", - считают в ECDC.

Тревожный рост числа зарегистрированных случаев ЛГВ, вызванной Chlamydia trachomatis, представляет проблемы из-за потенциальных долгосрочных осложнений. В докладе подчеркивается важность профилактики и усиления эпиднадзора для сдерживания распространения ЛГВ, поскольку все большее количество случаев приходится на ВИЧ-отрицательных мужчин, практикующих однополую связь. Для сдерживания роста ИППП ECDC рекомендует срочное усиление профилактической деятельности, а также мониторинг УПП, который необходим для обоснования стратегий лечения и решения возникающих проблем.

В ECDC также напоминают об устойчивой тенденцию к росту сифилисом, несмотря на временный спад в 2020 году. В 2021 году в государствах - членах ЕС/ЕЭЗ было зарегистрировано 25 270 подтвержденных случаев этого заболевания, при этом 77% больных - это мужчины, практикующие однополую связь. В 2021 году около трети больных сифилисом таких мужчин были ВИЧ-положительными. Отмечается, что в то время как в период с 2020 по 2021 год наблюдалось снижение заболеваемости среди мужчин, практикующих однополую связь, и небольшой рост числа случаев среди гетеросексуальных мужчин, в 2021 году у женщин наблюдался стабильно низкий уровень заболеваемости сифилисом.