На выставке "Россия" посетители стенда почты отправили 10 тыс. открыток

С 15 декабря на стенде также появятся новогодние открытки

ТАСС, 8 декабря. Более 10 тыс. открыток отправили посетители Международной выставки-форума "Россия" со стенда "Почты России" по всему миру. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Почта России".

"Более 10 тыс. открыток отправили со стенда почты посетители выставки-форума "Россия". Ежедневно по всей стране и миру разлетаются около 500 почтовых карточек, посвященных мероприятию", - говорится в сообщении.

Стенд "Почты России" работает в павильоне "Мир цифры". Там посетители могут найти пять вариантов открыток, все они посвящены выставке, проходящей на ВДНХ. С 15 декабря на стенде появятся новогодние открытки. Каждый желающий сможет бесплатно отправить поздравления с наступающим Новым годом своим родным и близким. Каждый день почтальон забирает открытки из почтовых ящиков на стенде и передает в отправку.

"Почта России" активно участвует в программе выставки-форума и уже провела несколько семейных викторин "Почтовый квиз". Для детей почта организовывает новогодние мастер-классы "Письма Деду Морозу, поделки и новогодние открытки своими руками". Они пройдут 16, 21 и 23 декабря, а также с 3 по 6 января. Мастер-класс по каллиграфии расскажет ребятам о принципах создания красивых надписей, а также поможет подготовить письмо Деду Морозу", - сообщает пресс-служба.

Под руководством художника участники создадут новогодние открытки с помощью акварели, акрила и пастели, смастерят домики из разноцветной бумаги и картона, а также научатся создавать елочные игрушки. В завершение мастер-класса сотрудники почты помогут ребятам отправить праздничные пожелания адресатам.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.