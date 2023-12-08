Русская община Кипра прокомментировала решение Путина об участии в выборах

В организации отмечают, что только нынешний президент России может обеспечить победу страны в противостоянии с Западом

НИКОСИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента России 2024 года является гарантией безопасности и устойчивого развития страны на фоне агрессивной политики Запада. Об этом говорится в обнародованном приветственном заявлении русскоязычной общины Кипра.

"Запад по сути ведет сегодня необъявленную войну против России, и сегодняшний выбор прост - либо наша страна уступит в этой схватке, либо выйдет из нее победительницей", - отмечается в документе. "Мы, проживающие на Кипре российские соотечественники, убеждены, что только Путин может обеспечить эту победу. Объявление Владимиром Путиным о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента России 2024 года является гарантией безопасности и устойчивого развития страны на многие годы вперед", - подчеркивается в приветствии.

Русскоязычная община Кипра, насчитывающая более 120 тыс. человек, еще 26 октября подготовила обращение с призывом к Путину выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России 2024 года. Документ был передан послу РФ в Никосии Мурату Зязикову председателем Координационного совета российских соотечественников Кипра Дмитрием Апраксиным.

Глава российской дипмиссии считает глубоко символичным тот факт, что обращение к Путину прозвучало именно на Кипре, с которым Россию связывают историческая дружба и православные традиции, и где проживает многочисленная русскоязычная диаспора. "На фоне непростой геополитической обстановки такая активная, искренне патриотическая позиция наших соотечественников полностью созвучна ключевым установкам российской дипломатии: безальтернативному следованию собственным национальным интересам, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и, безусловно, защите конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Российской Федерации", - заявил ТАСС Зязиков. "Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой нашего народа", - подчеркнул посол Российской Федерации на Кипре.