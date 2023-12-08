В Луганске в 2024 году намерены отремонтировать одну из центральных улиц и два парка

В 2023 году в городе при поддержке Москвы отреставрировали улицу Советскую, а также восстановили несколько школ и детсадов

МОСКВА, 8 декабря, /ТАСС/. Ремонт улицы Оборонной, являющейся одной из центральных в Луганске, включили в план восстановления на 2024 год. В городе также займутся благоустройством двух парков, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на организованной ТАСС пресс-конференции на выставке "Россия".

"Нами уже проработан и отписан план мероприятий на 2024 год, где запланирован ремонт улицы Оборонной - это одна из основных улиц города Луганска. Также ремонт школ [запланирован], медицинских учреждений, детских садов, будем крыть крыши многоквартирных домов, потому что этому вопросу в довоенное время еще украинскими властями не уделялось никакого внимания. На следующий год запланирован, в том числе, ремонт парков Героев Славы, парк Славы Героев Гражданской войны", - сказал он.

Пасечник рассказал, что в 2023 году Москва, взявшая шефство над Луганском, полностью отреставрировала центральную улицу города - Советскую, а также восстановила несколько школ и детских садов. "Город приобретает совершенно другой вид и, практически, большинство дорог в городе отремонтировано. И, конечно же, жители Луганска все это видят", - подчеркнул он.

Пасечник также отметил, что при восстановительных работах в Луганске "достаточное количество выделяемых финансов" используется на ремонт инженерно-коммуникационных систем.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.