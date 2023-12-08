В Кирове в год 650-летия пройдут международные фестивали фейерверков и циркового искусства

В городе также ожидаются концерты "А-Студио" и "Любэ"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Девять событийных мероприятий, в том числе гастроли "Большого театра России", Государственного академического Мариинского театра, международные фестивали фейерверков и циркового искусства и концерты "А-Студио" и "Любэ" пройдут в Кирове в 2024 году во время празднования 650-летнего юбилея города. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 650-летия Кирова, которое прошло на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

"В 2024 году предусмотрено девять событийных мероприятий: юбилейные торжества "Звезды - Кирову", международный фестиваль детских театров "Вятка - город детства", гастроли Большого театра России, [Государственного академического] Мариинского театра, дни культуры Кирова в Москве и Санкт-Петербурге, международный фестиваль фейерверков, международный фестиваль циркового искусства, международный Васнецовский пленэр, молодежные Циолковские чтения и издание презентационных материалов", - сказал Соколов.

Он отметил, что власти приняли решение сгруппировать мероприятия вокруг трех праздничных дат.

"Первая традиционная дата празднования [Дня города] Кирова - 12 июня, в этот день будут праздничные мероприятия, ориентированные на жителей города, чтобы не обременять жителей перекрытием улиц из-за приезда больших делегаций, пройдет концерт группы "А-Студио". Вторая группа мероприятий пройдет 29-30 июня, у нас будет "Ночь города", мы фактически город отдадим в управление молодежи, и они сами планируют, какие будут мероприятия. Третья группа мероприятий - 21-22 сентября, потому что в летописи есть конкретная дата основания Хлынова - 14 сентября по старому стилю, соответственно, 21 сентября по новому стилю. К этой дате приурочена группа мероприятий, в том числе открытие памятника святому благоверному князю Александру Невскому и создание новой площади рядом с Филармонией на месте нахождения в прошлом собора Александра Невского, и это событие обещал посетить патриарх", - рассказал губернатор.

В эти же дни запланирован финальный гала-концерт фестиваля "Город добрых соседей", который соберет девять соседних с Кировской областью регионов и регионы Приволжского федерального округа. Запланирован концерт группы "Любэ", гастроли Государственного академического Мариинского театра и фестиваль фейерверков.

Сейчас в Кирове ведутся работы по капитальному ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, ремонты памятников культуры, идет благоустройство парка имени Кирова и Александровского сада. В исторической части города появятся новые общественные пространства. К юбилею планируется обновить фасад здания железнодорожного вокзала и провести ремонт аэровокзального комплекса.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.