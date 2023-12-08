Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что город становится комфортнее и привлекательнее для жителей и туристов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия Кирова поручил разработать туристические маршруты к этому событию. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия города Кирова на выставке-форуме "Россия". По словам вице-премьера, празднование 650-летия Кирова будет способствовать развитию туризма в регионе. Он поручил правительству Кировской области совместно с Минэкономразвития, АНО "Национальные приоритеты" разработать туристические маршруты к юбилею города", - говорится в сообщении по итогам заседания, которое прошло на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

Чернышенко подчеркнул, что мероприятия в рамках юбилея должны пройти на самом высоком уровне. "Современный Киров - динамичный и трудолюбивый город, который преображается на глазах. Здесь обновляются фасады десятков зданий, реализуются проекты по благоустройству. Город становится комфортнее и привлекательнее для жителей и туристов", - отметил вице-премьер.

Перед заседанием оргкомитета Чернышенко посетил стенд Кировской области, где губернатор Александр Соколов рассказал о представленных на экспозиции проектах. На стенде региона были подписаны соглашения со Всероссийской федерацией фиджитал-спорта и Федерацией спортивной борьбы России.

"Президент Владимир Путин поручил нам развивать в России спортивные соревнования новых, открытых форматов. Одним из таких событий в 2024 году станет первый в истории международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Инновационное фиджитал-движение сегодня активно шагает по стране, в него вовлечено более 60 регионов страны, в 2023 году Всероссийская федерация фиджитал-спорта провела свыше 240 фиджитал-мероприятий. Соглашение усилит подготовку по фиджитал-дисциплинам среди ребят Кировской области", - сказал вице-премьер.

Соглашение, подписанное губернатором Кировской области Александром Соколовым и президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили, призвано улучшить условия для подготовки ребят региона по таким популярным в стране видам спорта, как греко-римская, вольная и женская борьба.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.