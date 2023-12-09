Гости стенда Марий Эл на выставке "Россия" смогут создать талисманы для участников СВО

Также можно написать письмо военнослужащим

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Республика Марий Эл на выставке-форуме "Россия" запустила проект по поддержке участников специальной военной операции (СВО), в рамках которого можно сделать талисман и передать его вместе с письмом военнослужащим. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев, добавив, что обратная связь уже налажена.

"Для ребят <…> любая поддержка очень ценна, поэтому мы запустили такой проект. <…> Фактически уже налажена обратная связь", - сказал он на Международной выставке-форуме "Россия".

Гости выставки могут сделать талисман с помощью 3D-ручки и передать военнослужащим в зону СВО. Также можно написать письмо военнослужащим. Кроме того, на стенде республики можно узнать биографии участников СВО из Марий Эл, общественных деятелей и выдающихся представителей разных профессий, активно участвующих в гуманитарных миссиях. В сенсорных киосках можно подать заявку на включение в список.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.