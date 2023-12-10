В Стокгольме и Осло состоится вручение Нобелевских премий

Десять лауреатов получат почетные дипломы и золотые медали из рук короля Швеции Карла ХVI Густава

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. /ТАСС/. Кульминация нобелевских торжеств - вручение премий и праздничный банкет для лауреатов и гостей - состоится в воскресенье в Стокгольме и Осло. Мероприятия пройдут в день памяти Альфреда Нобеля, который умер 10 декабря 1896 года.

Десять нобелевских лауреатов получат почетные дипломы и золотые медали в Филармонии Стокгольма из рук короля Швеции Карла ХVI Густава. Премия мира, согласно завещанию Нобеля, вручается в Осло председателем Норвежского нобелевского комитета. Церемония пройдет в ратуше, на ней будут присутствовать члены норвежского правительства и королевской семьи.

Научные номинации

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2023 года присуждена американо-венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за "их открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19". Их технология модификации мРНК позволяет разработать вакцину не только против COVID-19, но и против других инфекционных заболеваний. Кроме того, на их основе можно создавать терапевтические вакцины от онкозаболеваний.

Премия по физике присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье "за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи". Разработка аттосекундных лазеров и их использование для наблюдений за поведением электронов позволят ученым создать более эффективные подходы для ведения наблюдений при помощи электронных микроскопов.

Нобелевская премия по химии 2023 года будет вручена "за открытие и синтез квантовых точек". Ее лауреатами стали американцы Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также советский и российский физик Алексей Екимов. Брюс и Екимов независимо друг от друга синтезировали квантовые точки, а Бавенди сыграл важную роль в дальнейшем изучении свойств этих наноструктур. Премия за эти исследования давно ожидалась специалистами этой области.

Сегодня квантовые точки уже широко применяются в самых различных областях - от биомедицины до опто- и наноэлектроники. Открытие нобелевских лауреатов может применяться в создании квантовых компьютеров, для повышения вычислительной мощности суперкомпьютеров и качества диагностики медицинских приборов.

Премии по литературе и Госбанка Швеции памяти Нобеля

Нобелевская премия в области литературы 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе за "его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое".

Фоссе дебютировал в 1983 году и опубликовал 40 книг в различных жанрах, которые были переведены на столько же языков. Фоссе - один из самых популярных драматургов Европы, его пьесы были поставлены около 800 раз.

По мнению критиков, Фоссе способствовал продвижению модернизма в норвежскую литературу. Основные темы драматургии - неизменное течение времени, встречи и расставания.

Лауреатом премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Нобеля стала американская исследовательница Клаудия Голдин. Награда присуждена ей "за улучшение понимания роли женщин на рынке труда".

Премия Госбанка с юридической точки зрения Нобелевской не является: она была основана в 1968 году по случаю 300-летия этого финансового учреждения. "Общество семьи Нобелей" (организация, которая представляет интересы потомков Альфреда Нобеля и его братьев) критически относится к тому, что награду экономистам вручают вместе с остальными лауреатами. По мнению организации, необходимо делать различие между этими наградами и яснее маркировать, что экономическая премия не то же самое, что Нобелевская.

Премия мира

Как и остальные нобелевские награды, премия мира вручается 10 декабря. При этом, согласно последней воле Нобеля, в отличие от четырех остальных наград, официально носящих его имя, она присуждается не в Стокгольме, а в Осло. В своем завещании на этом настоял сам ученый, указав также, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых норвежским парламентом. В него по традиции входят заслуженные деятели норвежской политики и бывшие главы партий.

Выбор Норвежским нобелевским комитетом лауреата премии мира обычно вызывает наибольшее число вопросов как у общественности, так и у экспертов. В завещании Нобеля говорится, что эту награду следует присуждать "лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". Но Нобелевский комитет трактует эти слова значительно шире.

Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади "за ее борьбу против угнетения женщин", а также "борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех". Иранские власти задерживали Мохаммади 13 раз, 5 раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюремного заключения, правозащитница все еще находится в тюрьме. "Она борется за свободу выражения мнений и право на независимость, а также против правил, требующих от женщин оставаться в тени и прикрывать свое тело. Требования свободы, высказанные демонстрантами, касаются не только женщин, но и всего населения, она поддерживает борьбу женщин за право жить полноценной и достойной жизнью", - пояснили в Нобелевском комитете.

На церемонии ее будут представлять дети Али Рахмани и Киана Рахмани. Они получат диплом и медаль матери, а также прочтут Нобелевскую лекцию Мохаммади.

Размер премии

Нобелевскую премию с 1901 года вручали 616 раз. Лауреатами стали 989 человек и организаций, из них в области экономики были отмечены 92 ученых.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году увеличился на 1 млн крон ($91 577) по сравнению с прошлым годом и составит 11 млн крон ($1,06 млн). Как объявил в сентябре Нобелевский фонд, на конец 2022 года рыночная стоимость его общего инвестированного капитала составила 5 799 млн крон (более $531 млн), "фонд решил увеличить сумму премии, поскольку это экономически целесообразно".

11-12 декабря лауреатам в Стокгольме предстоит посетить Нобелевский фонд, где им вернут медали и дипломы, которые сразу после церемонии вручения в филармонии 10 декабря будут выставлены в витринах одного из залов ратуши города для обозрения.