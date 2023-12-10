Спецборт МЧС доставил в Москву 100 граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из Газы

Как сообщили в ведомстве, всего с начала гуманитарной миссии по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта в РФ доставили 1 051 человек

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Спецборт МЧС доставил в аэропорт Домодедово еще 100 россиян и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Самолет Ил-76 МЧС России с группой российских граждан и членами их семей, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Очередной спецборт МЧС России доставил еще 100 наших соотечественников", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего с начала гуманитарной миссии по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта в Россию доставлен уже 1 051 человек, из них 473 ребенка.