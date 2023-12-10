В ВОЗ сообщили об идеальных условиях в Газе для распространения болезней

По словам гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, в настоящее время в анклаве "в среднем на каждые 700 человек приходится одна душевая кабина и один туалет на каждые 150 человек"

ЖЕНЕВА, 10 декабря. /ТАСС/. Система здравоохранения в секторе Газа рушится: в анклаве сложились идеальные условия для распространения болезней, и стоит ожидать усугубления ситуации. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Система здравоохранения Газы стоит на коленях и рушится", - отметил гендиректор, обратив внимание на "тревожные сигналы об эпидемических заболеваниях, включая кровавую диарею и желтуху", а также на сообщения о респираторных инфекциях. "По мере того как все больше людей переезжают на все меньшие территории, перенаселенность в сочетании с отсутствием достаточного питания, воды, жилья и санитарии создают идеальные условия для распространения болезней", - подчеркнул Гебрейесус. "Ожидается, что риск будет усиливаться по мере усугубления ситуации и приближения зимних условий", - констатировал глава ВОЗ. Он выступил на специальном заседании Исполкома ВОЗ по ситуации на оккупированных Израилем палестинских территориях.

Он напомнил, что сейчас в секторе Газа "в среднем на каждые 700 человек приходится одна душевая кабина и один туалет на каждые 150 человек". При этом только 14 из 36 больниц в анклаве "функционируют хотя бы частично", сейчас в них имеется только 1,4 тыс. коек, тогда как изначально в секторе Газа их насчитывалось 3,5 тыс. Почти две трети центров первичной медико-санитарной помощи не работают. "Потребность в охране здоровья резко возросла, а возможности системы здравоохранения снизились до трети от того, что было", - сказал Гебрейесус. Начиная с 7 октября ВОЗ зафиксировала более 449 атак на систему здравоохранения в Газе и на Западном берегу реки Иордан, а также 60 атак на систему здравоохранения в Израиле.

Гендиректор сообщил, что обсуждаемый на заседании Исполкома проект резолюции предусматривает расширение материального и технического содействия сектору здравоохранения в Газе, укрепление сотрудничества с партнерами ВОЗ и оценку воздействия нынешней кризисной ситуации на охрану здоровья в анклаве. Как подчеркнул Гебрейесус, "эти задачи практически невозможно выполнить в нынешних обстоятельствах". В этой связи он призвал к прекращению огня, отметив, что только так можно "защитить и поддержать здоровье людей в Газе". Глава ВОЗ также выразил "глубокое сожаление" в связи с тем, что Совет Безопасности ООН не смог одобрить 8 декабря резолюцию о прекращении огня.

Исполком ВОЗ собрался 10 декабря на однодневное специальное заседание по просьбе 15 стран-членов организации, сообщила ранее ее пресс-служба. Повестка дня включает только один вопрос: "Условия в сфере охраны здоровья на оккупированных палестинских территориях". В ВОЗ напомнили, что исполком состоит из 34 человек, "технически квалифицированных в сфере здравоохранения". Они избраны на трехлетний срок полномочий. Основной задачей Исполкома является осуществление решений, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения.