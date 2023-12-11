Более 500 выпускников школ Камчатки в 2023 году бесплатно посетили Долину гейзеров

С момента запуска проекта природный объект увидели почти 1 200 одиннадцатиклассников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Более 500 выпускников одиннадцатых классов на Камчатке в 2023 году бесплатно посетили Долину гейзеров в рамках губернаторской программы. Эта инициатива главы региона попала в список значимых достижений страны на площадке "Достижения.рф", сообщили ТАСС в краевом Минтуризма.

"На Камчатке была продолжена реализация программы бесплатной вертолетной экскурсии в Долину гейзеров для выпускников одиннадцатых классов общеобразовательных организаций Камчатского края. В этом году такой возможностью воспользовались 527 выпускников. Всего же с момента запуска программы, инициатором которой является глава Камчатского края Владимир Солодов, сформировано порядка 2 тыс. электронных сертификатов, по которым поездкой воспользовались почти 1 200 человек. Кроме того, данный проект попал в список самых значимых достижений страны на площадке "Достижения.рф", - сообщили в профильном министерстве.

В мае 2021 года губернатор Камчатского края в ходе рабочей поездки на полуостров вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко выступил с инициативой организовать бесплатные экскурсии в Долину гейзеров для каждого выпускника Камчатского края.

Долина гейзеров находится на территории Кроноцкого заповедника. Она представляет собой каньон шириной до 4 км, глубиной 400 м и длиной 8 км, по которому протекает река Гейзерная. Здесь сосредоточено больше 40 гейзеров и множество термальных источников. Стоимость перелета до долины - от 40 тыс. рублей за одного человека.