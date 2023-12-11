На выставке "Россия" пройдет новогодний праздник "серебряных" волонтеров Москвы

Мероприятие состоится 18 декабря

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Торжественное мероприятие "Серебряная зима: спасибо, волонтеры!" пройдет 18 декабря в волонтерском штабе на Международной выставке-форуме "Россия". На нем представят достижения столичных волонтеров старшего возраста и подведут итоги года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Серебряные" волонтеры - бесценный кладезь знаний и организаторского опыта. Для многих из них волонтерство стало неотъемлемой частью жизни. Они привлекают к совместной помощи детей и внуков, соседей, друзей. Сегодня более 1,7 тыс. волонтеров в возрасте от 55 лет зарегистрированы на сайте "Мосволонтера", свыше 500 из них присоединились к движению с начала 2023 года. Мы встретимся с "серебряными" волонтерами на главной выставке страны, чтобы подвести итоги года в приятной дружеской атмосфере", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерины Драгуновой.

Уточняется, что участниками мероприятия станут более 200 человек. "Серебряные" волонтеры Москвы - это активные жители города старше 55 лет, участвующие во всех направлениях добровольчества, предлагающие социальные инициативы, делящиеся опытом с начинающими городскими помощниками и вдохновляющие своим примером других людей. Они выступают наставниками и поддерживают молодое поколение волонтеров, помогая им осваивать новые навыки и достигать успеха.

Отмечается, что в рамках культурной программы "серебряные" волонтеры смогут показать свои творческие таланты на сцене и посмотреть номера других артистов старшего возраста. Кроме того, все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах. Принять участие в мероприятии можно по предварительной регистрации на сайте "Мосволонтера".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.