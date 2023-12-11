В Москве в апреле пройдет фестиваль молодых специалистов в области телерадиовещания

Призовой фонд конкурсной программы фестиваля составляет 3 млн рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Всероссийский научно-технический фестиваль молодых специалистов в области телерадиовещания, телекоммуникаций и информационных технологий "Первый шаг" пройдет в апреле в рамках выставки-форума "Россия". Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.

Как отмечают в оргкомитете, фестиваль пройдет с 2 по 4 апреля. Среди его организаторов - Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, телекомпания НТВ, информационное агентство России ТАСС, Национальная ассоциация телерадиовещателей, правительство Москвы и Российское общество "Знание".

Фестиваль состоится в рамках Международной выставки-форума "Россия" в Москве. Молодые специалисты смогут пообщаться с экспертами отрасли, поговорить, например, о развитии медиаиндустрии и целевой подготовки кадров. Также "Первый шаг" будет включать в себя конкурсную программу, добавили в оргкомитете. Поучаствовать в отборочном этапе смогут студенты, магистранты и аспиранты профильных специальностей высших учебных заведений РФ.

Заявки на участие принимаются до 31 января 2024 года. Призовой фонд конкурсной программы фестиваля составляет 3 млн рублей.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.