При иммунитете к ковиду антитела растут на 10-й день после введения нового "Спутника Лайт"

В течение 180 дней отмечается сохранение высоких титров антител, говорится в инструкции к вакцинному препарату, размещенной в государственном реестре лекарственных средств

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Выраженный рост титра антител у пациентов с иммунитетом к коронавирусной инфекции отмечается на 10-й день после вакцинации "Спутником Лайт" с обновленным антигенным составом. Об этом говорится в инструкции к вакцинному препарату, размещенной в государственном реестре лекарственных средств.

"Иммунологические свойства и безопасность лекарственного препарата изучали в различных клинических исследованиях у взрослых добровольцев обоих полов в возрасте старше 18 лет. У лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу отмечен выраженный рост титра антител на 10-й день после вакцинации, что может указывать на возможность применения лекарственного препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания", - указано в инструкции.

Там уточняется, что при вакцинации "Спутником Лайт" добровольцев с уже имеющимся иммунитетом "титры антител значительно выше, чем при иммунизации наивной популяции", кроме того, антитела вырабатываются в более сжатые сроки, в течение 180 дней отмечается сохранение высоких титров антител.

В понедельник пресс-служба Минздрава России сообщила о регистрации обновленного "Спутника Лайт". Этот вакцинный препарат прошел клинические испытания, в ходе которых показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов, отметили в министерстве.