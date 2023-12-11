В Донецке Ростовской области школы перевели на удаленку из-за гололеда

Более 80 жителей Ростова-на-Дону, в том числе 17 детей, обратились в травмпункты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря /ТАСС/. Учащиеся школ города Донецка Ростовской области переведены на дистанционное обучение из-за ухудшения погодных условий и сильного гололеда. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Роман Кураев.

"В связи с ухудшением погодных условий и сильным гололедом принято решение о дистанционном обучении школьников во вторник, 12 декабря. Уважаемые родители, во избежание травмирования вас просят ограничить перемещение детей по улице и проконтролировать, чтобы все школьники приняли участие в дистанционном учебном процессе", - написал Кураев в Telegram-канале.

В ночь на 11 декабря в регионе прошел ледяной дождь, в связи с чем дороги и тротуары покрылись ледяной коркой. В результате непогоды уже более 80 жителей Ростова-на-Дону, в том числе 17 детей, обратились в травмпункты.

На сайте отдела образования администрации Донецка указано, что в городе расположено 10 общеобразовательных организаций.

Ранее ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в связи с сильным гололедом, который ожидается в Ростовской области до конца суток 11 декабря, а также ночью и днем 12 декабря. Кроме того, порывы ветра усилятся и будут достигать 15-18 м/с.