В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного гололеда

В МЧС призвали принять меры для снижения вероятности получения травм

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области на 11 и 12 декабря в связи с прогнозируемым гололедом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Штормовое предупреждение об опасном явлении. По данным Росгидромета, в период 16:00-18:00 мск и до конца суток 11 декабря, ночью и днем 12 декабря на территории области ожидается сильный гололед", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали принять меры для снижения вероятности получения травм. Выйдя на улицу в гололед, спасатели советуют передвигаться осторожно, не торопясь.

Как уточнила ТАСС начальник ростовского Гидрометцентра Елена Назарова, температура воздуха в регионе повысится до положительных значений в четверг. "Сложные погодные условия - выпадение осадков при отрицательной температуре - сохранятся в Ростовской области сегодня и завтра. И положительные температуры мы ожидаем только 14 декабря. Сейчас по территории региона отмечается от 1 до 8 мм гололеда, сильный гололед - не менее 20 мм, [входит в перечень опасных явлений]. Нарастание будет продолжаться, и погодные условия этому способствуют", - сказала Назарова.

Из-за ледяного дождя в понедельник в некоторых районах Ростова-на-Дону и населенных пунктах Азовского района Ростовской области оказалось нарушено электроснабжение, возобновить подачу электроэнергии планируется к 15:00 мск 11 декабря. Из-за гололеда 80 человек, в том числе 17 детей, обратились в травмпункты областного центра, всем оказана необходимая медицинская помощь. В администрации города уточнили, что в борьбе с гололедицей задействовано свыше 100 спецмашин и 2 600 дворников.