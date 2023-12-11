В Ростовской области из-за непогоды некоторые школы перевели на дистант

ГУ МЧС по региону ранее объявило штормовое предупреждение в связи с сильным гололедом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря /ТАСС/. Занятия в школах в двух городах и двух районах Ростовской области перевели в дистанционный режим или отменили из-за прогнозируемого гололеда. Как сообщил глава администрации Константиновского района Виталий Дьячкин, свободное посещение ввели в детских садах муниципалитета.

"Прогноз не улучшается. На завтра следующий распорядок. Все занятия в учебных заведениях и детских садах отменяются. Весь педагогический состав будет находиться на рабочих местах на случай, если нет возможности оставить детей дома", - написал Дьячкин в Telegram-канале.

Ранее о решении перевести школьников на удаленку из-за непогоды сообщил глава администрации города Донецка Ростовской области Роман Кураев. Он обратился к родителям с просьбой ограничить перемещение детей по улице в целях безопасности.

Глава администрации Усть-Донецкого района Виктор Гуснай в Telegram-канале отметил, что в связи с продолжающимся ледяным дождем, который может привести к ЧП на дорогах и тротуарах, школы, а также учреждения дополнительного образования переходят на дистанционное обучение. "В детских садах будут работать только дежурные группы. Прошу родителей оставить детей дома, если это возможно. Специализированные службы переведены в режим повышенной готовности", - уточнил он.

Работать в дистанционном режиме будут школы в Каменске-Шахтинском. Как сообщается на сайте горадминистрации, детей дошкольного возраста рекомендуется оставить дома, при этом в детских садах будут функционировать дежурные группы. В Новочеркасске на удаленку переведут 19 школ, три городские школы №7, №10 и №23, а также детские сады продолжат работу в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Ранее ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в связи с сильным гололедом, который ожидается в Ростовской области до конца суток 11 декабря, а также ночью и днем 12 декабря. Кроме того, порывы ветра усилятся и будут достигать 15-18 м/с.