Почти все опрошенные посетители выставки "Россия" испытывают гордость за страну

По данным социологов, 9 из 10 респондентов отметили, что на выставке узнали много нового, особенно про регионы страны

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Большинство посетителей международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ с 4 ноября, испытывают гордость за достижения РФ. Такие данные привел директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев на открытии студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на территории выставки.

"Гордость - главных лейтмотив всех опросов, которые мы провели на выставке "Россия". Абсолютное большинство опрошенных (выше 90%) убеждены, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться своей страной", - сказал Груздев. По его словам, также люди отвечали, что выставка вселяет уверенность в том, что они живут в одной из передовых стран мира, что достижения, представленные на выставке, вселяют уверенность в завтрашнем дне.

По данным социологов, 9 из 10 опрошенных отметили, что на выставке узнали много нового, особенно про регионы страны. 85% респондентов очень понравилось содержание выставки.

По словам Груздева, показатель удовлетворенности выставкой один из самых высоких, так как обычно при проведении подобных опросов он составляет порядка 70%. "85% - это своеобразный рекорд для наших опросов", - сказал Груздев. Он отметил, что больше чем для половины опрошенных реальные впечатления от выставки превзошли ожидания. Особенно выделяются посетители из регионов. Самыми привлекательными форматами выставки респонденты назвали экспозиции, а также образовательные программы форума.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, сообщил, что фокус-группы (социологические интервью с группами людей, когда есть возможность не просто ответить на вопрос, а дать развернутые ответы на определенную тему) с посетителями выставки показали, что люди прежде всего высказывали радость, восторг и воодушевление от увиденного. "Гордость является ведущим эмоциональным состоянием. Гордость за регионы, за страну, за историю, культуру", - сказал Потуремский.

Опросы проводились с 15 ноября по 6 декабря среди 1 293 посетителей разного возраста, 46% из них в возрасте от 18 до 35 лет. По 40% респондентов были из Москвы и регионов, 20% - из Подмосковья.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.