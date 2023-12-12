Имя Назарбаева уберут из названия Национального университета обороны Казахстана

Власти Казахстана ранее учредили Президентский центр на базе действовавшей в Астане Библиотеки первого президента республики

АСТАНА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Алишер Ниязов/. Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (лидера нации - прим. ТАСС) переименуют в Национальный университет обороны Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана со ссылкой на проект указа главы республики Касым-Жомарта Токаева, размещенный на портале правовой информации.

"Министерство обороны подготовило проект указа президента "О внесении изменения в указ президента Республики Казахстан от 5 июля 2001 года №648 "О присвоении особого статуса высшим учебным заведениям". <...> Изменение связано с переименованием Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в Национальный университет обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В октябре власти Казахстана учредили Президентский центр на базе действовавшей в Астане Библиотеки первого президента республики.

Ранее Нурсултан Назарбаев был лишен статуса почетного сенатора Казахстана, также из положения о Службе государственной охраны Казахстана был исключен отдельный пункт об охране первого главы государства. В нижней палате парламента республики тогда поясняли, что речь идет о приведении всех нормативно-правовых актов в соответствие с обновленной конституцией, при этом экс-президенту будет предоставлена охрана и другие льготы, положенные по закону "О президенте Республики Казахстан" как бывшему главе государства.

5 июня 2022 года в Казахстане состоялся референдум о внесении поправок в конституцию. Одним из изменений стало исключение статьи о статусе и полномочиях первого президента страны Назарбаева. Кроме того, исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации. Конституционный суд Казахстана 10 января постановил, что закон "О первом президенте Республики Казахстана - елбасы" утратил силу. После отмены закона о первом президенте полномочия Назарбаева регулируются конституцией и законом о президенте Казахстана, где присутствуют отдельные главы, которые касаются бывших лидеров страны.

83-летний Назарбаев 30 лет занимал пост президента Казахстана. В 2019 году он заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике.