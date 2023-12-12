На выставке "Россия" представят проект "Люди Херсонщины - гордость России"

Проект посвящен известным уроженцам Херсонщины, которые внесли свой вклад в развитие России

ГЕНИЧЕСК, 12 декабря. /ТАСС/. Проект "Люди Херсонщины - гордость России" представят на выставке "Россия" на ВДНХ в день региона, 13 декабря. Об этом сообщил первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой журналистики Херсонского педагогического университета Александр Малькевич.

Проект посвящен известным уроженцам Херсонщины, которые внесли свой вклад в развитие России.

"Будет отдельный большой проект, который называется "Люди Херсонщины - гордость России". Фирменные открытки будут раздаваться в качестве презентации этого проекта. Более того, планируется, что я с такой лекцией выступлю после открытия дня Херсонской области с рассказом о потрясающих людях, которые родились, жили и работали в Херсонской области, внесли вклад в развитие нашей страны, а некоторые вносят до сих пор", - сказал он Херсонскому агентству новостей (ХАН).

Помимо этого, по его словам, сейчас к изданию готовится книга о 60 знаменитых жителях Херсонской области. Он уточнил, что ее планируют представить в феврале 2024 года на выставке-форуме "Россия". "Это будет книга о людях из Херсонской области, которые помогали создавать величие нашей страны. Это Сергей Бондарчук, Сергей Гармаш, Евгений Матвеев, Владимир Сальдо. Здесь есть и братья Носковы, уроженцы Новой Каховки, известные актеры. Сергей Полунин, артист балета, он из Херсона. Борис Лавренев - в следующем году мы будем отмечать 100 лет со дня выхода его знаменитейшего произведения "Сорок первый". А фильм "Сорок первый" по произведению херсонца Лавренева снял великий режиссер Григорий Чухрай, уроженец Мелитополя", - добавил Малькевич.

Кроме того, на выставке гостям стенда Херсонской области подарят открытки с главными достопримечательностями региона. Малькевич добавил, что на каждой открытке по шесть фотографий, на них представлены 18 достопримечательностей Херсонской области. "Это такая подсказка для весенних и летних туристических маршрутов на следующий год. Я как амбассадор области буду на выставке "Россия" и готов каждому рассказать, насколько здорово в Херсонской области жить, встречать друзей, отдыхать. Ждем всех россиян в гости", - отметил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.