Минздрав работает над увеличением выплат медикам за выявление онкозаболеваний

Предполагается, что медицинский работник, впервые назначивший консультацию врача специалиста или диагностическое исследование на выявление онкологического заболевания в ходе или по итогам проведения диспансеризации или профосмотра, будет получать стимулирующую выплату в размере 1 тыс. рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минздрав России разработал проект постановления правительства, которым предполагается увеличение выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний. Документ проходит межведомственное согласование, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее с соответствующим предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). Он направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

"Работа в этом направлении уже ведется: Минздравом разработан проект постановления правительства об изменении порядка начисления выплат медработникам за выявление онкозаболеваний, он уже прошел общественное обсуждение, в настоящее время проходит межведомственное согласование", - говорится в сообщении.

В частности, предполагается, что медицинский работник, впервые назначивший консультацию врача специалиста или диагностическое исследование на выявление онкологического заболевания в ходе или по итогам проведения диспансеризации или профосмотра, будет получать стимулирующую выплату в размере 1 тыс. рублей. "Проектируемая норма предполагает, что выплата будет осуществляться после установления пациенту диагноза онкозаболевания", - уточнили в Минздраве.

Сейчас за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, подтвержденного при дальнейших исследованиях, 500 рублей получает врач, ответственный за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации, 250 рублей - медицинский работник, направивший пациента на осмотр врача-онколога, еще 250 рублей - медработник, вовремя установивший диспансерное наблюдение.