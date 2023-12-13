В Госдуме предложили увеличить выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Вице-спикер ГД Владислав Даванков отметил, что, начиная с 2020 года, медработникам выплачиваются стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров граждан

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором предлагает увеличить выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профосмотров. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть инициативу по индексации денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации", - указал парламентарий в письме.

Даванков отметил, что, начиная с 2020 года, медработникам выплачиваются стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров граждан.

"Указанные выплаты не индексировались с 2020 года, хотя, согласно официальным данным Росстата, индекс потребительских цен с января 2020 года по октябрь 2023 года составил 31,94%. Соответственно, стимулирующие выплаты врачам и медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний, в реальном выражении уменьшились на треть. Таким образом, считаю необходимым рассмотреть возможность повысить уровень денежных выплат <…> на уровень официальной инфляции", - добавил вице-спикер Госдумы.