СФ одобрил штрафы до 50 тыс. рублей за передачу мобильных телефонов в тюрьмы

Также увеличится штраф за передачу или попытку передачи запрещенных предметов, он составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который вводит штрафы до 50 тыс. рублей за передачу или попытку передачи средств мобильной связи лицам, содержащимся в местах лишения свободы.

Статья 19.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях дополняется частью, которая устанавливает штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей за передачу либо попытку передачи любым способом средств мобильной связи и иных средств коммуникации, комплектующих к ним лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей. Одновременно предусматривается конфискация предмета административного правонарушения.

Кроме того, увеличиваются штрафы за передачу или попытку передачи запрещенных предметов, он составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей).

Как отметила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди, закон направлен на противодействие преступлениям, которые совершают осужденные и лица, содержащиеся под стражей, с использованием мобильных телефонов и интернета.