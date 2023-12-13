В Москве после пожара на конюшне проверят пожарную безопасность мест содержания животных

По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлии Урожаевой, в связи с произошедшим проверке противопожарных мер уделят особое внимание

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Проверки пожарной безопасности в местах, где содержатся животные, проведут в Москве после того, как в парке "Лосиный остров" сгорела конюшня с лошадьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Произошла недопустимая ситуация, сгорела конюшня на территории национального парка "Лосиный остров", погибли животные. Для всех людей, которые неравнодушны к природе, к братьям нашим меньшим, эта ситуация очень грустная. С учетом произошедшего мы огромное внимание уделим проверке противопожарных мер, всего того, что делается, чтобы обеспечить пожарную безопасность, особенно в местах содержания животных", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Юлии Урожаевой.

Она пояснила, что на прошлой неделе правительством РФ было принято постановление, согласно которому часть национального парка "Лосиный остров", находящаяся в границах Москвы, будет передана из-под федерального управления под управление города. В соответствии с постановлением перевод объектов, располагающихся в парке, под ответственность города должен произойти в следующем году.

Пожар в конюшне на Лосином острове произошел утром 13 декабря. Его площадь составила 100 кв. м. В прокуратуре столице ТАСС сообщили, что в результате него погибли 16 лошадей. Несколько животных удалось спасти.