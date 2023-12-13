Обновленный аэропорт Курска сможет обслуживать более 250 тыс. пассажиров в год

Авиаузел готов возобновить авиасообщение в кратчайшие сроки

КУРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Курска, работа которого в части обслуживания гражданских судов была приостановлена в феврале 2022 года с началом специальной военной операции, готов возобновить авиасообщение в кратчайшие сроки и за счет модернизации способен обслуживать более 250 тыс. пассажиров в год, сообщил на пресс-конференции губернатор региона Роман Старовойт.

Россия с 24 февраля 2022 года закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине, в том числе приостановил работу аэропорт в Курске.

"Конечно, обсуждаем [вопрос возобновления полетов гражданских судов из аэропорта в Курске]. Понятно, что сегодня преждевременно говорить об этом, отталкиваясь от вопросов безопасности, слишком близко к границе мы находимся. Но мы к этому готовимся, воспользовались паузой. По сути, появилось новое здание аэровокзала. Мы и сейчас готовы. Если прилетит завтра самолет, то у нас - пожалуйста, даже коллектив аэровокзала работает", - сказал Старовойт.

Как отметил глава региона, в декабре первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк осмотрел аэропорт в Курске после масштабного капитального ремонта, вопрос возобновления полетов гражданских судов с ним также обсуждался. На территории аэровокзала завершили два этапа реконструкции, включающие ремонт фасада и внутренних помещений. В 2024 году планируется построить новое багажное отделение. "Сегодняшнее здание аэровокзала позволит нам обслужить более чем 250 тыс. пассажиров в год. А у нас рекорд постсоветский был в 2021 году - 106 тыс. пассажиров. Зазор в 2,5-3 раза по емкости есть", - добавил Старовойт.

В среду администрация Краснодарского края сообщила, что 15 декабря аэропорт Краснодара, также приостановивший работу в феврале 2022 года, обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возобновлении работы.

Аэропорт Курска - авиатранспортный узел совместного базирования средств гражданской и военной авиации. В 2020 году пассажиропоток аэропорта Курска увеличился на 47% в сравнении с 2019 годом - перевозками воспользовались более 56 тыс. человек, в 2021 году - превысил 100 тыс. человек. В 2022 году в программу полетов аэропорта планировалось включить рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Симферополь, Сочи, Анапу, Казань, Краснодар, Геленджик.