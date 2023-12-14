В Махачкале восстановили движение на улицах, перекрытых из-за отсутствия электричества

Жители разошлись по своим домам

МАХАЧКАЛА, 14 декабря. /ТАСС/. Мэрия Махачкалы сообщила о восстановлении движения на ранее перекрытых жителями города улицах из-за отсутствия электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"К жильцам домов, проживающих на улице Гамидова, были направлены сотрудники городской администрации для разъяснения вопроса перебоев в подаче электроснабжении. В настоящее время жители разошлись по своим домам. Движение также восстановлено на проспекте Акушинского. С жильцами близлежащих домов продолжают беседовать заместитель министра энергетики и тарифов региона Раджаб Набиев и работники мэрии Махачкалы", - говорится в сообщении.

Из-за продолжающихся проливных дождей в Махачкале затопило несколько улиц, несколько проспектов остались без электричества. На особый режим работы перешли энергетики "Дагэнерго".

"В восстановительных работах участвуют 26 бригад: 75 специалистов и 31 единица техники. К 14:00 они восстановили работу 202 энергообъектов, к вечеру вернули свет 60% пострадавшим от непогоды. В зоне особого риска, как сообщили в "Дагэнерго", Южно-Сухокумск, Магарамкентский, Дербентский, Карабудахкентский, Кизлярский, Бабаюртовский районы Дагестана и Махачкала. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов провел оперативное заседание ситуационного центра с представителями ресурсоснабжающих организаций. Он в срочном порядке поручил задействовать все имеющиеся ресурсы городского хозяйства в ликвидации аварий в подаче электроснабжения", - говорится в сообщении.