Жители Махачкалы перекрыли центральные проспекты из-за отсутствия электричества

На место приехали сотрудники мэрии

МАХАЧКАЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Жители Махачкалы перекрыли несколько центральных проспектов города из-за отсутствия электричества. На место приехали сотрудники мэрии Махачкалы, передает корреспондент ТАСС.

Из-за продолжающихся проливных дождей в Махачкале затопило несколько улиц, ряд проспектов остались без электричества.

Из-за ухудшения погодных условий на особый режим работы перешли энергетики "Дагэнерго".

"В восстановительных работах участвуют 26 бригад: 75 специалистов и 31 единица техники. К 14:00 они восстановили работу 202 энергообъектов, к вечеру вернули свет 60% пострадавшим от непогоды. В зоне особого риска, как сообщили в "Дагэнерго", Южно-Сухокумск, Магарамкентский, Дербентский, Карабудахкентский, Кизлярский, Бабаюртовский районы Дагестана и Махачкала. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов провел оперативное заседание ситуационного центра с представителями ресурсоснабжающих организаций. Он в срочном порядке поручил задействовать все имеющиеся ресурсы городского хозяйства в ликвидации аварий в подаче электроснабжения", - говорится в сообщении.

Встречи с жителями

Как сообщается в официальном Telegram-канале мэрии Махачкалы, к жильцам домов, проживающих на улице Гамидова, на которой было перекрыто движение автомобилей, были направлены сотрудники городской администрации для разъяснения вопроса перебоев в электроснабжении. В настоящее время жители разошлись по своим домам, отметили в мэрии.

Движение на проспекте имени Акушинского, который также был перекрыт местными жителями, восстановлено. "С жильцами близлежащих домов продолжают беседовать заместитель министра энергетики и тарифов Дагестана Раджаб Набиев и работники мэрии Махачкалы", - сообщается в Telegram-канале городской администрации.

По данным Минэнерго Дагестана, энергоснабжение обесточенных потребителей поселка Сепараторов, расположенного рядом с проспектом Акушинского, и улицы Гамидова "будет восстановлено в течение 2-3 часов". Об этом сообщили представители компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго". "Продолжительное отключение потребителей, по данным энергетиков, связано с тем, что специалисты долгое время не могли найти место повреждения линии электропередачи. Ситуацию осложняли неблагоприятные погодные условия. В настоящее время энергетики делают все возможное для оперативного решения проблемы", - сообщается в Telegram-канале регионального Минэнерго.