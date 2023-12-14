В СЖР поддержали призыв Путина убрать женщин-корреспондентов с передовой СВО

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что профессия журналиста становится женской

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина убрать женщин-корреспондентов с передовой специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС председатель СЖР Владимир Соловьев.

"Я, конечно, согласен с президентом. У меня так же, как и у него, болит душа, когда я вижу наших красавиц в бронежилетах, в касках, по колено в грязи, бегущими вслед за солдатами на первой линии фронта. Они рискуют жизнью, при этом пишут очень достойные тексты, снимают материалы", - сказал Соловьев.

По его мнению, профессия журналиста в целом становится женской. Кроме того, есть некая романтизация работы военкоров, что также становится причиной ее популярности среди девушек.

"Конечно, я от всей души поддерживаю призыв президента, но боюсь, что наших девушек не удержать. И они будут продолжать работать так же героически. В то же время зависеть это будет от руководства редакций", - подчеркнул председатель СЖР.

На прямой линии и пресс-конференции глава государства призвал руководство российских телеканалов убрать женщин-корреспондентов с передовой специальной военной операции (СВО).