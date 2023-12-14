Путин назвал межконфессиональные отношения в Татарстане примером для всей страны

Глава государства отметил, что уровень культуры жителей республики вызывает уважение

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Опыт Республики Татарстан по выстраиванию межконфессиональных отношений и связей с исламскими странами является примером для всей страны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"Это связано [выбор Казани для проведения саммита БРИКС в 2024 году - прим. ТАСС] с тем, что Татарстан развивается хорошо, а Казань - один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний президент [Минтимер Шаймиев], и сегодняшний - [Рустам] Минниханов - работают хорошо. <...> Многонациональная, многоконфессиональная республика, выстроены отношения между конфессиями должным образом, хороший пример, в принципе, для всей страны. Вот с этим связан выбор Казани ", - ответил он на вопрос о том, повлияла ли растущая роль Казани как дипломатического хаба в отношениях со странами Востока и мусульманского мира при выборе ее местом проведения саммита БРИКС.

По его словам, уровень культуры жителей Татарстана вызывает уважение. "Думаю, что с этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, столицы Татарстана - города Казани. Прежде всего с тем, что он в хорошем состоянии, инфраструктура развита, Казань провела ряд крупных международных мероприятий - и спортивных, и общеполитических. Естественным образом [Казань] становится центром притяжения", - отметил Путин.

В августе президент сообщал, что следующий саммит БРИКС может пройти в Казани в октябре 2024 года. Он уточнял, что планируется порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий - их примут свыше десятка российских городов. В апреле Путин определил Казань местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году.