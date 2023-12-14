В Новосибирской области помогут с документами обратившемуся к Путину бойцу ЧВК

Сергей Соболев рассказал в ходе прямой линии президента, что получил отказ в получении удостоверения ветерана боевых действий в военкомате

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области окажет содействие в подготовке документов для получения удостоверения ветерана боевых действий бойцу частной военной компании (ЧВК) Сергею Соболеву из Искитима Новосибирской области, который обратился к президенту на прямой линии и пресс-конференции. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

"Правительство Новосибирской области окажет содействие бывшему участнику ЧВК "Редут" Сергею Максимовичу Соболеву в подготовке необходимых документов и прохождении установленной процедуры получения удостоверения участника боевых действий", - сказал Нешумов.

Он добавил, что в Новосибирской области пакет льгот одинаков для всех ветеранов боевых действий, региональная программа "реабилитационный сертификат" распространяется на всех бойцов специальной военной операции (СВО), в том числе из ЧВК.

В ходе прямой линии боец СВО Сергей Соболев рассказал, что в ноябре 2022 года заключил контракт с частной военной компанией сроком на полгода, а по возвращении домой обратился в военный комиссариат Искитима для получения удостоверения ветерана боевых действий, однако получил отказ и в военкомате, а впоследствии в фонде "Защитники Отечества" и в центр социальной поддержки населения Искитима. Президент сообщил, что ситуация с присуждением бойцам частных военных компаний (ЧВК) статуса ветерана боевых действий является пробелом, допущенным Министерством обороны РФ, и права военных должны быть восстановлены.