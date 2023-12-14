Путин пообещал посетить юбилей "Комсомольской правды" в 2025 году

Президент отметил, что "в жизни человека это немалый срок"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал посетить 100-летний юбилей газеты "Комсомольская правда" ("КП") в 2025 году, "если все будет нормально". Об этом он заявил на прямой линии и пресс-конференции.

Обозреватель "КП" Александр Гамов напомнил, что в 2025 году "Комсомольская правда" отмечает 100-летие. "Мы вас приглашаем на юбилей, может, скажете Дмитрию Сергеевичу, чтобы он внес в график? Будем с нетерпением вас ждать", - сказал он.

Президент принял приглашение. "Спасибо за приглашение. 2025 год еще не так скоро, но рядом, с исторической точки зрения. А в жизни человека это немалый срок. Но я постараюсь, Бог даст, все будет нормально", - ответил Путин.

"Комсомольская правда" - советская и российская ежедневная общественно-политическая газета, а также интернет-издание, радиостанция и телеканал, которые входят в издательский дом "Комсомольская правда". Газета основана в 1925 году.