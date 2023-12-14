Путин считает, что государство не должно мешать развитию блогосферы

Глава государства при этом отметил необходимость соблюдать этику и самоограничения в этой отрасли

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что государство не должно мешать развитию блогосферы, однако и там нужно соблюдать этику и самоограничения. Об этом он заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Это же свободная сфера такая, она максимально демократизирована. Главное, чтобы государство не мешало. Если государство в чем-то мешает, скажите, постараемся поправить. <…> Единственное, чего бы хотелось пожелать, - мы понимаем, что ответственность на людях, которые в этой сфере работают, колоссальная. Именно потому что контроля-то такого со стороны государства нет, но надо исходить из корпоративной этики и самоограничения", - сказал он.

Путин также отметил, что государство готово прислушаться к пожеланиям от сообщества блогеров и создавать условия для развития блогосферы.

Задавший вопрос президенту блогер, артист холдинга "Газпром-Медиа" Александр Зарубин также отметил, что сейчас многим блогерам не хватает специалистов, которые помогли бы им в выстраивании бизнеса - объясняли, "как платить налоги, как зарегистрировать ИП".

"Так, чтобы было на кого опереться, кто мог бы профессионально и грамотно что-то подсказать. Это, кстати говоря, очень важно. Вы обратили внимание на то, что должно быть, безусловно, одним из приоритетов государства. Я услышал, спасибо", - ответил Путин.