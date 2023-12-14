Путин рекомендовал заводить детей тем, кто хочет летать по льготам с Дальнего Востока

Глава государства также пообещал, что рекомендует правительству РФ вернуть возможность тем, кто родился и проживает в районах Крайнего Севера, получать коэффициент надбавок без накопления пятилетнего трудового стажа

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил гражданам старше 21 года, которые хотят и дальше пользоваться льготными тарифами на авиаперелеты с Дальнего Востока, заводить детей. Об этом он сказал на прямой линии и пресс-конференции.

Журналист телеканала "Колыма-плюс" из Магаданской области Александр Орлов рассказал Путину, что не попадает ни в одну из категорий граждан, которые могут пользоваться льготными тарифами на авиаперевозки с Дальнего Востока.

"Детей заводите. Вот решение проблемы и доступа к "плоским" тарифам. Вы такой энергичный симпатичный молодой человек", - заметил Путин.

Он также пообещал, что рекомендует правительству РФ вернуть возможность тем, кто родился и проживает в районах Крайнего Севера, получать коэффициент надбавок без накопления пятилетнего трудового стажа.

"Вопрос понятный, он обсуждается в правительстве. Я бы не стал ждать срока проживания на работу. Это закрепляло бы людей на Дальнем Востоке, что выгодно стране, нужно России. Это вопросы бюджетной обеспеченности и возможностей бюджета федерального. Над этим будем думать. И я еще раз попрошу правительство вернуть это в повестку дня", - сказал президент.