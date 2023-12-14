Свердловский губернатор поручил оценить состояние больницы, на которую пожаловались Путину

Для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению медучреждения в поселок Рефтинский выехал министр здравоохранения региона Андрей Карлов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе местного Минздрава оценить ситуацию в больнице в поселке Рефтинский. Глава министерства выехал на место, сообщили в департаменте информационной политики области.

Во время прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина к нему обратился житель поселка, который сказал, что зарплаты медиков "оставляют желать лучшего", ремонт в больнице делали еще в советское время.

"В Рефтинский по моему поручению выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения. Отдельное внимание уделим условиям труда врачей и медицинских работников. В целом Рефтинская больница совсем недавно стала частью крупного межмуниципального центра по оказанию медпомощи, что позволит существенно улучшить материальную часть и повысить качество оказания помощи людям", - приводят слова губернатора в департаменте информационной политики региона.

Куйвашев отметил, что в 2022 году на капитальный ремонт поликлиники по федеральной программе выделили 5,8 млн рублей на часть помещений. "Развитие системы здравоохранения является одним из приоритетов в Свердловской области. В этой связи для нас особое значение имеет решение главы государства о пролонгировании программы развития первичного звена, в которой регион активно участвует", - сказал губернатор.