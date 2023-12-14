СК организовал проверку после вопроса Путину о бездорожье в хуторе под Волгоградом

Следствие намерено дать оценку действиям или бездействию чиновников

ВОЛГОГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России организовал проверку по вопросу отсутствия дороги к хутору Серебрянский в Волгоградской области, озвученному во время прямой линии граждан и пресс-конференции с президентом России, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Фермер из хутора Серебрянский Волгоградской области в ходе общения с президентом Российской Федерации сообщил об отсутствии транспортного сообщения в населенном пункте. В следственном управлении СК России по Волгоградской области по данному факту организована проверка", - говорится в сообщении.

Во время проверки действиям или бездействию должностных лиц администрации дадут юридическую оценку.

Как сообщили ТАСС в комитете транспорта дорожного хозяйства Волгоградской области, власти обратили внимание на проблему бездорожья в хуторе. "Регион уделяет большое внимание строительству и ремонту дорожных объектов. Что касается восстановления дорог к отдаленным населенным пунктам, то эти вопросы вообще выделены в отдельное направление. В отношении конкретно этого дорожного объекта решения будут проработаны", - отметили в комитете.