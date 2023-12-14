Тарифы ЖКХ, цены на авто и контакты с Макроном. О чем еще спросили Путина на "Итогах года"

Рост тарифов на услуги ЖКХ, развитие отечественной авиации и рост национализма в мире стали основными темами третьего часа прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Глава государства отметил, что Москва поддерживает контакты с Вашингтоном по теме обмена заключенными, рассказал о российско-китайских отношениях и готовности в будущем взаимодействовать с Парижем. ТАСС собрал основные тезисы президента.

О тарифах на ЖКХ

"Тарифы должны своевременно расти, мягко. И опережающим темпом должны расти доходы граждан".

При этом тарифы на услуги ЖКХ в России не поднимают уже полтора года, рост планируется только в июле 2024-го: "За это время произойдет три индексации пенсий, которые в общем будут более 23%".

Кроме того, пенсионеры не будут платить комиссию за такую "примитивную услугу", как оплата ЖКХ.

О развитии авиации

Российские авиакомпании в свое время покупали слишком много зарубежных самолетов: "Парк у нас воздушных судов очень перегружен, я бы сказал, самолетами иностранного производства".

Впоследствии отечественные перевозчики "поступили правильно" и не стали отвечать на неправомерные действия зарубежных лизингодателей: "Никому не хочется терять деньги, и часть этих самолетов мы выкупаем, так что они становятся собственностью российских авиационных компаний".

К 2030 году Россия планирует произвести более 1 тыс. самолетов: "Надеюсь, что все планы <...> будут реализованы, будет на чем летать и специалистам, летчикам, и пассажирам".

Об обмене заключенными с США

Москва ведет с Вашингтоном непростой диалог по вопросу обмена заключенными: "Мы не то чтобы отказались их возвращать. Мы не отказываемся. Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны".

О росте национализма в мире

В мире наблюдается подъем национализма, антисемитизма, исламо- и русофобии, "прочих проявлений подобного рода": "Знаете, с чем это связано, на мой взгляд? С тем, что люди сталкиваются с какой-то несправедливостью".

"Мы у себя должны делать все для того, чтобы ничего подобного у нас не возникало, и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри".

Об отношениях с Китаем

Россия и Китай сотрудничают "и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной", их отношения являются "одним из существенных гарантов стабильности в мире". "И наша дружба не направлена против третьих стран, она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было".

О контактах с Макроном

С президентом Франции Эмманюэлем Макроном сложились "достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения", которые прекратил сам французский лидер. "Если европейские страны и президент Франции, в частности, не желают с нами общаться, то на нет и суда нет, как у нас говорят. У нас есть чем заниматься. Если интерес есть, мы готовы".

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