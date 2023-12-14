Путин пообещал разобраться в вопросе развития Центра восточной медицины в Бурятии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что у сообщившего о ситуации журналиста возьмут необходимые координаты

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции пообещал разобраться в вопросе строительства новых корпусов и развития Центра восточной медицины в Республике Бурятия.

"Мне нужно только побольше конкретики. Какой конкретно? Где это?" - ответил глава государства на просьбу журналиста из Бурятии о строительстве нового корпуса Центра восточной медицины и придания ему статуса научно-исследовательского института.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что у журналиста возьмут все необходимые координаты. Глава Бурятии в своем Telegram-канале выразил уверенность, что в регионе будут развивать Центр восточной медицины.

В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Минвостокразвития России и власти Бурятии подписали соглашение о строительстве в Улан-Удэ нового корпуса Центра восточной медицины. Объем инвестиций в проект составит около 3,6 млрд рублей. Строительство запланировано при помощи средств "Дальневосточной концессии" - механизма государственно-частного партнерства. Проект позволит принимать до 225 пациентов в месяц.

Существующий в Бурятии Центр восточной медицины - единственная в России государственная медицинская организация, которая оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, и имеет стационар. Пациентам в центре предлагают рефлексотерапию (иглоукалывание), мануальную терапию, фито- и гирудотерапию (лечение с помощью трав и пиявок), массаж, еще одна медицинская составляющая - климатотерапия: минеральные ванны, ванны с отварами из лекарственных трав, гидромассажные ванны и грязелечение.