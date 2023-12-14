Госдума и кабмин проработают выравнивание статусов и льгот участников СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что при необходимости в законодательство внесут изменения

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума вместе с правительством РФ работает над выравниванием статусов, льгот и гарантий для всех участников СВО. Об этом журналистам сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

"Государственная дума вместе с правительством во исполнение указа президента над этой темой работают, и у нас есть сейчас уже в портфеле законопроектов еще ряд предложений, ряд законодательных инициатив по этой теме, которые мы прорабатывали и прорабатываем с правительством. Конечно, в тесной связке с Министерством обороны РФ", - сказал депутат по итогам прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства призвал разобраться с вопросом уравнивания статусов участников СВО.

Со своей стороны глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что при необходимости в законодательство будут внесены изменения. "Мы готовы к этой работе, мы знаем, что здесь необходимо предпринять", - сказал он.

На прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что все добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, должны быть поставлены в одинаковые условия с военнослужащими.