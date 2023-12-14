Самарский губернатор пообещал открыть в селе Печерское отделение почты России

Дмитрий Азаров также заверил, что в ближайшее время все вопросы, заданные на прямой линии президента жителями, направят непосредственно в регион

ТАСС, 14 декабря. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал открыть отделение Почты России в селе Печерское. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Во время прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина жители села Печерское обратились к главе государства с просьбой помочь решить вопрос с закрытием отделения почты. Они сообщили, что не могут выписать газеты, а, чтобы получить пенсию, необходимо ехать за 100 км, при этом автобусов из села нет.

"Решим вопрос с Почтой России по открытию отделения в селе Печерское", - привели слова Азарова в пресс-службе.

Губернатор добавил, что в ближайшее время все вопросы, заданные на прямой линии президента жителями Самарской области, будут направлены непосредственно в регион. "Они будут отработаны, вне всякого сомнения. Постараемся, чтобы это произошло в кратчайшие сроки. Спасибо землякам за активность", - приводятся слова Азарова в сообщении.