Более 30 тыс. детей посетили экспозицию "Первые в России - стране возможностей" на ВДНХ

Генеральный директор платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров напомнил, что гостями павильона также стали десятки тысяч человек из разных регионов страны, в том числе финалисты конкурса "ТопБЛОГ", демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР, финалисты конкурса "Флагманы образования", участники конкурса "Пишем будущее"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. детей из 75 регионов посетили экспозицию "Первые в России - стране возможностей" на Международной выставке-форуме "Россия". Экспозиция была организована "Движением первых" и президентской платформой "Россия - страна возможностей", сообщила пресс-служба движения.

"Павильон работает почти 1,5 месяца, а на экспозиции уже побывали более 30 тыс. детей, в том числе участники движения в составе организованных групп с Камчатки, Алтая, из Адыгеи, Калмыкии, Крыма, ЛНР, ДНР и других. И эта цифра постоянно растет. Для нас крайне важно, чтобы дети из разных уголков России могли своими глазами увидеть и оценить масштабы достижений нашей страны", - сказал председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.

Генеральный директор платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров напомнил, что в начале декабря экспозицию посетил президент России Владимир Путин. По словам Комиссарова, гостями павильона также стали десятки тысяч человек из разных регионов страны, в том числе финалисты конкурса "ТопБЛОГ", демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР - выпускники проекта "Спасибо, братцы", финалисты конкурса "Флагманы образования", участники конкурса "Пишем будущее", семьи из Донбасса, участвующие в конкурсе "Это у нас семейное".

Экспозиция была запущена в павильоне №1 - восемь залов разделены на тематические зоны, проводником по которым выступает "девочка из будущего" Вера и помогает гостям создать визуальную проекцию своей мечты и "увидеть" ее реализацию в будущем. Каждый вечер на фасаде павильона проходит световое шоу - в праздничные дни появляются уникальные заставки-поздравления. В декабре "Движение первых" проведет несколько новогодних анимационных активностей с участием персонажей популярных детских мультфильмов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.